Salernitana, verso la sfida di Bergamo: da domani squadra in ritiro La decisione della società dopo la sconfitta contro il Bologna

La Salernitana adotta la linea dura e sceglie di mandare in ritiro la squadra. Come era trapelato già domenica sera dopo il ko contro il Bologna, la società ha deciso di mandare un segnale chiaro ai calciatori. Domani, al termine dell'allenamento, la Salernitana andrà in ritiro e ci resterà fino alla trasferta di Bergamo, in programma lunedì sera. Calciatori e staff tecnico soggiorneranno in un albergo della provincia e torneranno al Mary Rosy soltanto per gli allenamenti. Il ds Morgan De Sanctis nel confronto avuto con il presidente Danilo Iervolino si era detto favorevole al ritiro per provare a scuotere la squadra e sperare in una scossa. In giornata il numero uno del club ha dato il via libera: da domani la Salernitana andrà in ritiro. Giovedì, intanto, Iervolino interverrà in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione e provare a ricucire lo strappo che si è creato con la città. Non è da escludere che l'incontro con la stampa possa servire anche a servire indicazioni sul futuro tecnico granata.