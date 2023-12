Salernitana, Inzaghi convocato a Roma da Iervolino All’incontro non ha preso parte il ds De Sanctis. Domani il presidente parlerà in conferenza stampa

Dopo il confronto avuto lunedì con il ds Morgan De Sanctis, nel pomeriggio il presidente Danilo Iervolino ha convocato a Roma Filippo Inzaghi. Il tecnico, infatti, non ha preso parte alla seduta di allenamento pomeridiano che è stata diretta dal suo vice. Al momento non sono chiari i motivi dell'incontro tra patron e allenatore.

Probabile che Iervolino, come già fatto con De Sanctis, abbia voluto analizzare i motivi della crisi, anche per avere un quadro più chiaro in vista della conferenza stampa di domani. Ma non è da escludere nemmeno che il presidente abbia voluto dare un ultimatum ad Inzaghi che, al netto della stima più volte ribadita, non è riuscito a dare la scossa alla Salernitana.

Altra ipotesi percorribile è che Iervolino abbia voluto ascoltare il parere di Inzaghi sull'operato del direttore sportivo e sul suo rapporto con il gruppo. Il tecnico, infatti, in passato ha lavorato con Pasquale Foggia, dirigente che nelle scorse settimane ha incontrato Iervolino, dando una disponibilità di massima a sposare il progetto Salernitana. De Sanctis lunedì aveva incassato nuovamente la fiducia dal presidente ma la sua posizione è, ormai da tempo, fortemente in discussione, Ipotesi che, per ora, restano tali. A Iervolino il compito di fare chiarezza.

In serata, intanto, Inzaghi raggiungerà la squadra a Paestum dove, da stasera, è iniziato il ritiro dei granata.