live la diretta della conferenza stampa di danilo iervolino

Il presidente granata sarà in diretta via Zoom in un incontro con i giornalisti. L'appuntamento è fissato per le ore 11:00.

11.28: "Sulla campagna di gennaio, dipenderà da tante cose, chi verrà, quanti punti avremo, quanti giocatori avranno voglia di venire a Salerno. Quindi dipende da tante tante cose. Ad oggi non possiamo avere una visione chiara. Non sappiamo chi e come andrà via. Vediamo, è evidente che la squadra nella parte bassa tra centrocampo e difesa ha grossi problemi. Abbiamo già pensato agli identikit, intesi come caratteristiche, e poi vedremo man mano come si potranno concretizzare.

11.27 "Mister Inzaghi voleva parlarmi (riguardo la riunione di Roma) e non sempre sono riunioni collegiali. Anche in quel caso il mister voleva un colloquio franco con me e non c'è alcuna dietrologia, se non quella di parlare con il presidente e volerlo fare nei miei uffici, con tutta calma, riflettendo sul modulo di gioco, sul perché qualche giocatore non stesse performando e sul perché di alcune scelte. Voleva condividere anche l'atteggiamento da avere con i giocatori. Gli ho chiesto di operare le scelte facendo giocare chi ha voglia di giocare, chi vuole sudare la maglia senza pensare alle gerarchie o al nome del calciatore, senza pensare al patrimonio che sta gestendo. Ho detto al mister che ha carta bianca"

11.22 "(riferito al giornalista che chiedeva sul confronto con gli ultras) Io mi auguro che le persone che la amano le scrivano uno striscione sotto casa con scritto povero uomo e vigliacco. Mio figlio era spaventato in quel momento e stavo lavorando per capire cosa fare per il meglio della Salernitana. Questa non è una cooperativa sociale e va gestita bene. Chi offende in questo modo, non riceverà mai, per tutta la vita, nulla da me. E per tutti gli haters, prometto che hanno e avranno tutte le attenzioni dei miei avvocati, per difendere il buon nome mio, della mia famiglia e della società".

11.18 "Possiamo farcela. Abbiamo bisogno di energia positiva e che tutti remino dalla stessa parte. Ci metto anche i giornalisti in questo. Ma, sono molto perplesso quando vedo notizie false sui giornali e disorientano. In un momento così difficile, in cui c'è una parte della tifoseria a cui improvvisamente non piaccio, ci deve essere anche un atto di responsabilità nello scrivere delle cose che devono essere poi verificate. Ho voluto questa live per evitare taglia e cuci. Voglio parlarvi senza veli".

11.14 "Alla fine della partita con il Bologna c'è stata una grande contestazione. Noi non eravamo abituati. Alla fine della partita un gruppo della tifoseria mi ha chiesto un confronto. Abbiamo mandato l'amministratore delegato Maurizio Milan, mica una persona intermedia. Ma loro volevano parlare direttamente con me. Non mi sembrava assolutamente di aver mancato di rispetto a qualcuno e non era mia intenzione: ho sempre detto di essere follemente innamorato della città e della tifoseria, e anzi mi scuso quando le cose vanno male, con quei ragazzi e quei tifosi che vanno in trasferta o stanno sotto l'acqua e devono tornare a casa disillusi dopo brutte prestazioni. Poi però una parte della tifoseria mi chiede di metterci la faccia, rispetto e umiltà. Credo che sia una allucinazione diffusa. Credo che nessun presidente abbia mai rispettato più di me questa piazza, con l'impegno, le azioni e l'umiltà. Sono sempre stato in punta di piedi, non ho mai offeso nessuno... Cari miei, non ho interessi reconditi nella città, non devo proteggere nessuna cosa. Sono un uomo che ha solo dato. Ho rispettato e rispetterò sempre la tifoseria perché è giusto così e lo sento dal profondo del cuore, quindi non capisco questi messaggi. Io non accetto compromessi e non accetto la violenza. Non sarò accondiscente a questo modo di fare. Se pensavano, con quegli striscioni, di provocare qualcosa a loro favore, hanno sbagliato di gran lunga".

11.11 "I problemi si annidano in un ambiente lacerato e non riusciamo a creare armonia. Ci sono vari giocatori che non amano Salerno e che non vogliono restare. Che sono qui e vorrebbero restare. Per me sono gli unici responsabili di questo momento. Giocatori da cartellini alti hanno disatteso tutti gli impegni. O giocano con amore per la città o questa potrà essere la loro tomba sportiva. D'ora in poi prenderemo solo giocatori che hanno una voglia matta di giocare a Salerno e che hanno voglia di rendersi disponibili sempre. Chi non vuole restare, a gennaio andrà via. Qui abbiamo giocatori che si lamentano, si lagnano, cercano alibi... Questi non li vogliamo".

11.08 "Non ci meritiamo questa squadra, con gambe flaccide, che non vuole sudare. Ma non è una squadra costruita male: io sono convinto di questo. La colpa è certamente mia, soprattutto mia, perché è giusto che anche il presidente debba mettere la faccia, perché le scelte di investimenti e manager è mia. Ma abbiamo comprato circa 10 nazionali, li abbiamo presi da grandi club e non certo in Lega Pro. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra in ogni punto. L'anno scorso abbiamo chiuso a 42 punti e da quella abbiamo sostituito solo due giocatori con calciatori che ritengo altrettanto forti".

11.05 "Buongiorno. Vi ringrazio per aver accolto l'invito. Avevo piacere di arrivare in diretta a tutti i tifosi e a tutte le famiglie che hanno a cuore le sorti della Salernitana. Mi dispiace tantissimo che in questo momento io e tutti i tifosi stiamo vivendo un momento di grande disagio a vedere la Salernitana ultima in classifica: non è una squadra costruita per stare lì. Abbiamo tanti nazionali, giovani promettenti. da quando sono a Salerno, da meno di due anni, ho profuso grande impegno, importanti investimenti, ho cercato sempre di essere quanto più presente e ho sempre avuto a cuore le sorti dei calciatori e almeno tre volte al giorno, anche quando non sono presente, sono a telefono con i vari dirigenti per sapere cosa fanno i giocatori e come stanno".

