Salernitana, Pisano a Granatissimi: "Bravo Simy, non ha mai mollato" Su Ottochannel lo storico giocatore della Salernitana fa il punto sulla situazione della Bersagliera

Giovanni Pisano è ospite a Granatissimi, il programma di OttoChannel dedicato alla Salernitana. Pisano viene subito interpellato sulle dichiarazioni di De Sanctis sulle scelte "infelici" di mercato. Dichiarazioni, tra l'altro, rilasciate poche ore prima del delicatissimo impegno con il Bologna e che, forse, hanno inciso sulla gara di Boulaye Dia. "Sicuramente non l'avrei mai detto. Poi magari io avrei reagito diversamente. Ripeto, poi deve essere anche la società a dover gestire bene tutte le situazioni. È chiaro che bisognerà prendere provvedimenti".

Come si sarebbe potuto sentire Pisano nei panni di Simy, sbattuto fuori rosa e poi reintegrato fino a tornare al gol. "Io dico che quando succedono queste cose - e mi è successo - è legato al carattere. Lui non ha mai mollato niente, ha un carattere forte. A livello di comunicazione sono stati fatti vari errori quest'anno e certe situazioni andavano gestite meglio. Questo non è stato fatto secondo me".

Per il grande ex granata, Iervolino deve scendere direttamente in campo

Come torna ad essere competitiva questa squadra, almeno fino a gennaio. "C'è da dire che ci sono partite in cui fare punti. Diventa problematico fare acquisti a gennaio se non si fanno punti ora. Quindi partiamo dal presupposto che nonostante la difficoltà di questi incontri sarà necessario fare punti. Poi, il presidente non può occuparsi di tutto: ci sono dirigenti che devono occuparsi delle questioni. Per questo dico che il presidente deve prendere ora la situazione in mano e prendere anche lui decisioni importanti, perché altrimenti si rimane in confusione e non si capisce cosa sta succedendo".