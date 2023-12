Salernitana, il CCSC: "Stupiti da Iervolino ma restiamo accanto alla squadra" Il direttivo: "Ci dispiace tanto per la sua posizione"

La conferenza stampa virtuale tenuta questa mattina dal presidente della U.S. Salernitana 1919 Danilo Iervolino si è conclusa con una serie di precisazioni dello stesso patron rispetto all’andamento in campionato, all’imminente mercato di riparazione, la posizione del tecnico e il direttore sportivo, fino ad arrivare al rapporto con gli ultras e la tifoseria organizzata.



Il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club ci tiene a precisare in questa nota stampa quanto segue: “Prendiamo atto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Iervolino questa mattina e ci meravigliamo profondamente del tenore delle stesse. Stupisce molto il discorso del nostro patron quando lui sottolinea di non volere avere rapporti con la tifoseria organizzata. In tutta sincerità, ci dispiace tanto perchè in questi quasi due anni di sua presidenza a Salerno, il CCSC non ha mai rilasciato dichiarazioni contrarie alla società ed alla persona del suo presidente, nemmeno nei momenti più delicati. Non serve ribadire, infine, che la nostra posizione non cambia di un millimetro: siamo e saremo accanto alla maglia, alla squadra ed alla Salernitana per il bene di tutti”.