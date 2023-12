Atalanta-Salernitana, i convocati di Inzaghi: Bradaric stringe i denti In terra lombarda i granata dovrebbero schierarsi con il tridente, dubbio sulla prima punta

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Atalanta e Salernitana. Gli unici indisponibili saranno Ochoa (infortunato) e Fazio (squalificato). Il tecnico ha recuperato in extremis Bradaric che, tuttavia, dovrebbe andare in panchina. Il croato ha subito una distorsione alla caviglia e nei giorni scorsi non si è allenato. Al suo posto dovrebbe essere dirottato Mazzocchi con Daniliuc che agirà sulla corsia di destra.

A Bergamo la Salernitana dovrebbe scendere in campo con un tridente offensivo: Tchaouna e Candreva affiancheranno uno tra Simy, Ikwuemesi e Dia, con il primo che sembra in vantaggio sugli altri due. In mediana, invece, la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Martegani sull'out mancino.

ATALANTA-SALERNITANA: I CONVOCATI DI INZAGHI

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna.