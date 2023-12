Atalanta-Salernitana, arbitra Feliciani: un solo precedente con i granata A dirigere l'incontro sarà un fischietto alla sua decima presenza in Serie A

Atalanta – Salernitana, in programma domani lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 sarà diretta da Ermanno Feliciani di Teramo. Gli assistenti saranno Marcello Rossi (sezione di Biella) e Alessandro Cipressa (sezione di Lecce). Il quarto uomo sarà Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido). In sala VAR c'è Luigi Nasca (sezione di Bari) e come assistente al Var troviamo Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia).

Direzione arbitrale quasi inedita in massima serie sia per Atalanta che per Salernitana

Ermanno Feliciani dirigerà il suo decimo incontro in carriera in Serie A, e sarà già la quinta di questa stagione. La Salernitana ha pareggiato l’unica gara arbitrata da Ermanno Feliciani in Serie A: 2-2 contro la Roma all’Olimpico, il 20 agosto 2023. In quell'occasione, Candreva firmò una doppietta d'autore, ma non bastò ad ottenere la vittoria corsara contro la squadra di Mourinho.

Dall'altra parte, l’Atalanta ha vinto 2-0 l’unico precedente in Serie A diretto da Ermanno Feliciani, il 24 settembre scorso contro il Cagliari, al Gewiss Stadium.