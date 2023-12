Atalanta-Salernitana, Inzaghi vuole scacciare la crisi e riaprire i giochi Alle 20.45 i granata di scena a Bergamo: è l'ultimo treno per tornare in corsa per la salvezza

La Salernitana va a caccia di un colpo in trasferta per riaprire i giochi salvezza e scacciare le polemiche che hanno caratterizzato l'ultima settimana. Alle 20.45 i granata saranno di scena sul campo dell'Atalanta, una sfida ricca di insidie ma che potrebbe rappresentare un crocevia per calciatori, tecnico e dirigenza. Iervolino giovedì è stato chiaro ed è pronto ad usare il pugno duro con tutti. Inzaghi, dal canto suo, ha ribadito che scenderà in campo soltanto chi dimostrerà di tenere al progetto Salernitana. Non è da escludere, dunque, anche qualche esclusione eccellente nell'undici di partenza. Inzaghi è pronto a schierare i suoi con il 4-3-2-1, modulo che garantirebbe un tridente puro in fase offensiva. Il dubbio principale ruota attorno a Dia: il senegalese è l'elemento di maggior qualità della rosa granata ma nell'ultima uscita contro il Bologna era apparso nervoso e poco concentrato.

Inzaghi ha pensato a lungo di lanciargli un segnale, schierando dal 1' uno tra Ikwuemesi e Simy. Ma l'importanza della posta in palio dovrebbe spingere il tecnico a non rischiare. Dia, dunque, sarà punta centrale con Candreva e Tchaouna a supporto. In mediana il jolly dovrebbe essere Martegani, in vantaggio su Legowski per completare il trio con Coulibaly e Bohinen. Davanti a Costil, invece, ci sarà la coppia formata da Gyomber e Pirola. A destra giocherà Daniliuc, mentre sull'out mancino, nonostante il recupero in extremis di Bradaric, partirà titolare Mazzocchi.

ATALANTA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopminers; De Ketelaere, Lookman.

In panchina: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Kolasinac, Hateboer, Holm, Bonfanti, Bakker, Adopo, Mendicino, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Muriel, Cissè. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Martegani; Tchaouna, Dia, Candreva.

In panchina: Fiorillo, Salvati, Lovato, Sambia, Legowski, Maggiore, Kastanos, Botheim, Cabral, Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Feliciani di Teramo - assistenti: Rossi e Cipressa. IV uomo: Marchetti - Var: Nasca/Avar: Irrati.