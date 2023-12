Atalanta-Salernitana, seguila in diretta su Ottochannel Puntata speciale di Granatissimi con commenti live e collegamenti con i tifosi

La sfida di Bergamo tra Atalanta e Salernitana sarà commentata in diretta su Ottochannel nel corso di una puntata speciale di Granatissimi.A partire dalle 20.30 seguiremo insieme la sfida dello Gewiss Stadium, con commenti in tempo reale e analisi sulla prestazione dei granata. In studio, con Carla Polverino, i nostri opinionisti Tommaso D’Angelo, Enrico Scapaticci e Peppe Iannicelli. In collegamento dal club Mai Sola il nostro Filippo Notari per dare voce ai tifosi del cavalluccio marino. Al triplice fischio, dome sempre, spazio alle conferenze stampa dei due allenatori, Pippo Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

Nel corso della trasmissione ampia finestra anche sul post gara di Latina-Benevento. Live dallo stadio "Francioni" la responsabile della redazione sportiva di Ottochannel, Sonia Lantella, per tutte le novità sui giallorossi e per le interviste ai protagonisti del match.

Come sempre linea aperta con i tifosi e possibilità d'interagire anche via messaggio. Una puntata da non perdere!