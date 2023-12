Atalanta-Salernitana 4-1, le pagelle dei granata. Un risultato esagerato Una bella prestazione collettiva castiga oltremodo la squadra allenata da Inzaghi

I granata perdono per 4-1 al Gewiss Stadium di Bergamo ma il risultato è decisamente bugiardo rispetto a quanto visto in campo. Non che i bergamaschi abbiano demeritato, ma la Salernitana di Pippo Inzaghi non ha mai mollato, se non nei minuti finali quando ormai la situazione era definitivamente compromessa.

L'Atalanta vola a 26 punti e si rilancia fortemente per i piazzamenti in Champions. Dall'altro lato, i granata sono ancorati a otto punti e a cinque lunghezze dalla zona salvezza. E alla prossima c'è il Milan di Stefano Pioli.

Atalanta-Salernitana, le pagelle dei granata

Costil. Salva tutto il salvabile e se si va negli spogliatoi in vantaggio è grazie all'ottima prestazione del portiere francese. Voto 7

Daniliuc. Soffre la velocità degli avversari ma prova a compensare con una gran dose di fisicità. Voto 5,5 (dal 59' Bradaric. Di nuovo passo indietro rispetto all'ultima uscita. SI fa bruciare da De Ketelaere e Miranchuk in occasione del terzo e quarto gol dell'Atalanta. Voto 4)

Gyomber. Partita difficile per lo slovacco che si trova di fronte un attacco elettrico. Va spesso in affanno ma riesce anche ad eseguire delle buone coperture. Troppo lento in alcune uscite e perde la palla decisiva che chiude il match. Voto 4,5

Pirola. Stacco di testa imperioso e, in generale, ottima prova in fase difensiva. Voto 7

Mazzocchi. L'esterno napoletano ci mette tantissima grinta e ringhia su tutti i palloni. Ha il merito di non mollare mai. Voto 6

Coulibaly. Gran lavoro in fase di interdizione, un po' meno in quella di costruzione. Voto 6

Maggiore. Molta più continuità rispetto al solito. Gli manca ancora personalità per potersi affermare come uno degli undici titolari. Voto 5,5 (dal 68' Legowski. Il polacco prova a dare quantità al centrocampo e ci riesce in parte. Voto 5,5)

Martegani. Troppo spesso avulso dal gioco, ha almeno il merito di fare entrambe le fasi in un ruolo che non è proprio il suo. Voto 5 (dal 68' Ikwuemesi. Il nigeriano si fa subito vedere e dà tanto peso alla manovra offensiva. Va vicino al gol ma si lascia irretire da Carnesecchi. Voto 5,5)

Candreva. Il capitano oggi era in gran forma ed è stato al centro del gioco per quasi tutto l'incontro. È suo l'assist al bacio per il gol di Pirola. Voto 6

Dia. Un grande gesto tecnico stava per regalare il pari ai suoi. Finalmente corre anche per dare una mano ai compagni. Gli è mancata la precisione, ma sicuramente un passo in avanti rispetto alla prova indecente fatta vedere contro il Bologna. Voto 5,5 (dal 86' Cabral. S.v)

Tchaouna. Volitivo ma decisamente poco incisivo. Dopo l'infortunio ha bisogno di riprendere un buono stato di forma e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Voto 5 (dal 59' Kastanos. Il cipriota smista assist e si fa trovare pronto. Buon impatto per lui. Voto 6)

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc (dal 59' Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore (Dal 68' Legowski), Martegani (dal 68' Ikwuemesi); Candreva, Dia, Tchaouna (dal 59' Kastanos) . A disposizione: Fiorillo, Salvati, Lovato, Sambia, Bohinen, Botheim, Cabral, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.