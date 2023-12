Salernitana, ribaltone in arrivo: Iervolino è pronto a richiamare Sabatini De Sanctis sta raggiungendo Roma per discutere con Iervolino: ipotesi rescissione

Il ko di Bergamo, salvo sorprese, provocherà un nuovo ribaltone in casa Salernitana. Da quanto si apprende il presidente Danilo Iervolino si sarebbe deciso a richiamare Walter Sabatini che, dopo i messaggi di apertura lanciati nei giorni scorsi, avrebbe accettato la proposta della Salernitana. In realtà il numero uno del club granata aveva immaginato di affidare a Sabatini il ruolo di direttore generale, lasciando Morgan De Sancits nel ruolo di direttore sportivo. L'attuale dirigente granata, tuttavia, avrebbe declinato la proposta e in questi minuti sta raggiungendo Roma per definire la propria posizione. Probabile che si arrivi alla rescissione del contratto. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara. Ma, salvo clamorose sorprese, la Salernitana è pronta a voltare nuovamente pagina per provare a salvare la categoria.