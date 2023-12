Salernitana, euforia tra i tifosi: "Con Walter Sabatini rialzeremo la testa" Il Club Mai Sola rilancia: "E' finita si dice alla fine. Per il momento è finita la ricreazione"

Il ritorno a Salerno di Walter Sabatini ha letteralmente riacceso l’entusiasmo della tifoseria granata che, ora, torna a guardare al futuro con più fiducia ed ottimismo. Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, con una nota ufficiale, ha voluto augurare buon lavoro al direttore generale granata. "Prima di ogni considerazione, il Direttivo del Ccsc – a nome della tifoseria organizzata salernitana – dà il bentornato al direttore Sabatini, augurando a lui le migliori fortune in questa nuova avventura granata. La decisione adottata ieri dal presidente Danilo Iervolino è la prova inconfutabile della volontà di questa società di provare a mantenere la categoria ad ogni costo, smentendo di fatto ogni accusa ricevuta nelle scorse settimane. L’arrivo di Sabatini a Salerno, alla vigilia del mercato di riparazione di gennaio, è per tutto l’ambiente motivo di grande soddisfazione, non solo per le indiscutibili sue qualità di dirigente navigato ed esperto, ma soprattutto per la sua grande umanità e senso di appartenenza, caratteristiche che gli consentono di essere leader del gruppo squadra e riferimento unico per la società ed il tecnico. Siamo fiduciosi che con il direttore Sabatini la Salernitana possa rialzare la testa in campionato e tentare una nuova impresa sportiva, per conservare la serie A, patrimonio della società, della città e della tifoseria tutta”.

Anche il Club Mai Sola, presieduto da Antonio Carmando, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la scelta adottata dal presidente Danilo Iervolino. "È finita la ricreazione! Bentornato Sabatini! L’abbiamo evocato per settimane, l’unico in grado di risolvere i tanti problemi della squadra. La grande esperienza del direttore non potrà che fare bene ad uno spogliatoio prevalentemente e chiaramente demotivato. A noi restituisce un rinnovato vigore per rinfocolare la speranza, che non perdiamo mai, di poter restare in serie A. Siamo quelli del 7%, siamo quelli che non mollano, siamo quelli che sanno che un miracolo è difficile si possa replicare…ma “è finita si dice alla fine!” E noi, oggi, abbiamo appena cominciato".