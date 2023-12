Salernitana-Milan, il dispositivo di traffico la sfida del 22 dicembre Venerdì va in scena uno degli incontri più attesi della stagione. Le disposizioni per la viabilità

Tutto pronto anche dal punto di vista della viabilità per Salernitana-Milan, sfida in programma venerdì sera. All'Arechi arriva la squadra di Stefano Pioli per quella che, sulla carta, è una sfida dall'elevatissimo coefficiente di difficoltà. Ma dopo la buona prova in casa dell'Atalanta e il ritorno di Sabatini, a Salerno si comincia a respirare un'altra aria. E venerdì sera l'Arechi sarà sold-out. Il Comune in queste ore ha comunicato il dispositivo di traffico.

Il dispositivo di traffico per Salernitana-Milan di venerdì 22 dicembre

Per le seguenti strade: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo, Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino), Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende, Via Dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite, Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”, Area antistante Novotel;

Dalle 8:00 e fino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito, ad eccezione dei residenti, si prevede il divieto di sosta e fermata.

Nelle medesime strade, dalle 16:45 e fino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito, ad eccezione dei residenti, il divieto di circolazione per tutti i veicoli.

Per il sottopasso di fronte l'Ospedale San Leonardo, sovrappasso di via dei Carraro, via Fangarielli angolo via Uffici Finanziari: dalle 16:45 fino ad avvenuto deflusso della tifoseria entra in vigore il divieto di transito pedonale (eccezionale fatta per i residenti).

Dalle 17:00 fino alle ore 20:45 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente-oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel-Via Schiavone).

Dalle 17:00 fino alle ore 20:45 per i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone è istituito l’obbligo di svolta a sinistra. Sempre per la stessa fascia oraria (17:00-20:45), ai veicoli provenienti dalla Via Generale Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, è fatto obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle ore 22:00 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria per i veicoli provenienti da Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della traversa Romano, è fatto obbligo di svolta a sinistra, ad eccezione dei residenti.