Salernitana, Sabatini domani a Salerno: confronto con la squadra e prime idee Il dg ha già iniziato a lavorare al mercato: priorità alle cessioni per cambiare volto alla rosa

Inizierà domani, alla vigilia di Salernitana-Milan, l'avventura bis di Walter Sabatini in granata. Una partita che, per certi versi, era nel destino del dirigente umbro. Due anni fa i primi segnali di risveglio - che poi portarono all'impresa del 7% - partirono proprio dalla sfida casalinga contro i rossoneri, la prima con Davide Nicola in panchina: i granata disputarono una grande prestazione, fermando sul 2-2 la squadra che, poi, si sarebbe laureata campione d'Italia. Corsi e ricorsi storici a cui si aggrappano soprattutto i tifosi, tornati ad essere fiduciosi dopo il ritorno del "Comandante".

Nel frattempo Sabatini, seppur a distanza, ha già iniziato a lavorare al progetto Salernitana. Il dirigente umbro ha approfondito le situazioni più spinose di mercato ed ha stilato un primo piano d'azione. La priorità sarà trovare una sistemazione a Dia, la cui cessione servirà a finanziare il mercato in entrata e a rimettere ordine nei conti della società. Ma non è da escludere anche un sacrificio di uno tra Mazzocchi e Coulibaly, due calciatori che furono protagonisti dell'impresa del 7% ma che hanno diversi estimatori sia in Italia che all'estero. Iervolino ha chiesto a Sabatini di realizzare un mercato in attivo ed il dirigente si sta già muovendo in questa direzione. In entrata, invece, la Salernitana potrebbe fare un pensiero a Bonazzoli, prestato in estate al Verona ma che vanta un rapporto speciale con Sabatini e per il quale la società compartecipa al pagamento dell'ingaggio.

Il dg domani avrà anche un colloquio con la squadra per tastare gli umori in vista del match di venerdì contro il Milan. La speranza è che, dopo i primi segnali raccolti a Bergamo, la Salernitana possa continuare il suo percorso di crescita, beneficiando anche della ventata d'entusiasmo portata dal ritorno di Sabatini. Il dg, però, non si presenterà alla stampa: la società, probabilmente anche su input di Sabatini, ha deciso di non organizzare alcuna conferenza. Non parlerà ai giornalisti nemmeno Pippo Inzaghi che presenterà la sfida attraverso il sito ufficiale della Salernitana.