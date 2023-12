Salernitana, vertice Iervolino-De Sanctis: il ds resta ancora in bilico Le ultimissime sul vertice tenutosi in giornata a Roma

È terminato con un nulla di fatto l'incontro fiume avuto a Roma tra il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il dirigente abruzzese, dopo la nomina di Walter Sabatini nel ruolo di direttore generale, ha incontrato l'imprenditore campano per delineare il suo futuro. De Sanctis ha ribadito nuovamente a Iervolino che non ci sono margini per immaginare una convivenza con l'esperto dirigente (che fu suo ds ai tempi in cui giocava nella Roma), rifiutando la proposta di restare a Salerno come direttore sportivo.

Nonostante tutto il vertice si sarebbe chiuso con un nulla di fatto. Probabile che le parti non abbiano individuato ancora la strada per la separazione. De Sanctis, raccontano spifferi, in questi mesi non ha mai preso in considerazione l'ipotesi delle dimissioni. Probabile, dunque, che si stia ragionando per giungere ad una rescissione contrattuale sia con il direttore sportivo che con i suoi collaboratori Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo. Al momento, però, non è stata presa nessuna decisione. E domani, salvo novità, De Sanctis ed il suo staff saranno regolarmente al Mary Rosy. Lì dove è atteso - probabilmente nel pomeriggio - anche Walter Sabatini. A Iervolino, ancora una volta, il compito di sbrogliare la matassa.