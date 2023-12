Salernitana-Milan, arbitra Doveri: precedenti pessimi Solo una vittoria nel primo incrocio del 2008 con il fischietto romano

Salernitana – Milan, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 sarà diretta da Daniele Doveri di Roma 1. Gli assistenti saranno Domenico Rocca (sez. Catanzaro) e Davide Moro (sez. Schio). Il quarto uomo è Giacomo Camplone (sez. Pescara). Poi al Var Aleandro Di Paolo (sez. Avezzano) e come AVar Francesco Meraviglia (sez. Pistoia).

1 vittoria nel 2008, poi 5 sconfitte e 1 pareggio

La storia con l'arbitro Doveri è pessima per la Salernitana. I granata hanno vinto in appena una occasione, in Serie C, contro il Martina Franca (2-0). Poi, 5 sconfitte e un pareggio.

Serie A 22/23,16 settembre 2022 US Salernitana 1919 1:2 US Lecce

Serie A 21/22 26 novembre 2021: Cagliari Calcio 1:1 US Salernitana 1919

Serie A 21/22, 23 ottobre 2021: US Salernitana 1919 2:4 Empoli FC

Serie B 2010/2011, 24 aprile 2010: Gallipoli Calcio 3:2 Salernitana Calcio 1919

Serie B 2010/2011, 6 febbraio 2010: Modena FC 1:0 Salernitana Calcio 1919

Serie B 2009/2010, 29 agosto 2009: AC Ancona 2:0 Salernitana Calcio 1919

Serie C1/B 2007/2008, 30 marzo 2008: Salernitana Calcio 1919 2:0 AC Martina 1947