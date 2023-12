Salernitana-Milan, Inzaghi cerca l'impresa contro il suo passato Il tecnico dei granata si affida al 4-3-2-1, tornano dal 1' Bohinen e Kastanos

Contro il suo passato, Pippo Inzaghi si gioca il futuro. Alle 20.45 la Salernitana affronta il Milan allo stadio Arechi in una sfida che può valere tanto per la corsa salvezza dei granata. Il cavalluccio marino ha bisogno di dare continuità alla prestazione di Bergamo ma deve anche provare a racimolare qualche punto per tenere accesa la fiammella della speranza. Inzaghi si affiderà al 4-3-2-1, schierando Dia e Candreva alle spalle di Simy che potrebbe essere preferito a Ikwuemesi nel ruolo di prima punta. In mediana, vista l'assenza dello squalificato Maggiore, si rivedranno Bohinen e Kastanos, con Coulibaly che completerà il reparto. Davanti a Costil tornerà dal 1' Fazio a far coppia con Pirola, mentre sulle corsie esterne si posizioneranno Daniliuc e Mazzocchi. Per l'esterno di Barra quella di stasera potrebbe essere l'ultima partita all'Arechi: il Napoli spinge ed è pronto ad ingaggiarlo a gennaio.

SALERNITANA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Candreva, Dia;Simy. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Bradaric, Sambia, Martegani, Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Gyomber, Bronn, Tchaouna, Lovato, Legowski. Allenatore: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Sportiello, Simic, Pellegrino, Krunic, Florenzi, Adli, Romero, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Doveri di Roma