Salernitana-Milan, striscione unico degli ultras in Curva Sud Siberiano Una frase di Carmine Rinaldi sostituisce le bandiere dei vari fan club granata

"La Salernitana è nostra, è la nostra vita". È questa la frase che compare in Curva Sud in un lungo striscione che sostituisce le bandiere di tutti i fan club granata, tolti già nella partita contro il Bologna in segno di protesta contro dirigenza e giocatori.

A un'ora circa dal calcio d'inizio di Salernitana-Milan, l'atmomsfera all'Arechi è già calda e con un gran numero di persone in coda ai tornelli. Nel frattempo, la Curva Nord inferiore si mostra gremita in quasi ogni ordine di posto grazie alla massiccia presenza di tifosi rossoneri presenti allo stadio Arechi di Salerno.