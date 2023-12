Salernitana-Milan 2-2, Pioli: "Non abbiamo fatto la prestazione che volevamo" Pioli si presenta in conferenza stampa decisamente amareggiato per il pareggio ottenuto in extremis

Salernitana-Milan finisce 2-2 e Pioli torna con un punto in tasca ottenuto in extremis grazie al gol di Jovic. Una Salernitana gagliarda (probabilmente la migliore della stagione) va vicino all'impresa contro il ben più quotato avversario.

Pioli amareggiato e preoccupato

Il commento a caldo di Pioli sul match è che "Non è il risultato che volevamo, né la prestazione. Dobbiamo sicuramente fare meglio perché così faremo fatica a trovare quella continuità che serve per stare in alto in campionato. Leao e Theo hanno fatto una partita al di sotto delle loro possibilità ed è un peccato perché specialmente in queste partite possono dare sempre qualcosa in più. Non siamo stati bravi, non abbiamo affondato. Ci siamo anche trovati impreparati su due gol evitabili".

Sul problema infortuni che dilania ormai la rosa milanista. "Gli infortuni sono un problema e per la Salernitana immaginavo che avrebbe cercato di fare la partita della vita. Noi potevamo e dovevamo fare sicuramente meglio. Se non vinciamo ancora queste partite significa che non siamo ancora grandi".

Sulla crisi di risultati contro le medio-piccole. "Sono state tante le partite dove siamo usciti col risultato e prestazione non all'altezza, non quello che volevamo. Queste sono partite da vincere e bisogna essere molto autocritici. Sono amareggiato e preoccupato anche. Abbiamo bisogno di trovare quell'energia ed entusiasmo che abbiamo avuto per tanto tempo. È chiaro che questi passi ci impediscono di ritrovarla. Bisogna fare di più".

Articolo di A. Faggiano