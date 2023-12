Salernitana-Milan 2-2, Inzaghi "Con questo atteggiamento ci salveremo" Le parole del tecnico dei granata dopo l'ottima prova contro i rossoneri

La Salernitana convince ma non vince, contro il ben più quotato Milan. L'incontro è stata una girandola di emozioni e il 2-2 finale rende giustizia a un match che sembrava tutt'altro che un testacoda. Ottima prestazione da parte della maggior parte degli elementi a disposizione di Inzaghi, ma negli ultimi minuti la squadra non è riuscita a tenere botta e a salvare il bottino pieno.

Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa post-partita

Buon punto con prestazione gagliarda ma disorientamento dopo i cambi. "Se anche oggi troviamo qualcosa da dire guarda... Per me oggi la squadra è stata fantastica. Vedere una squadra disperata per aver pareggiato col Milan, che è tra le migliori squadre d'Europa. Finalmente la nostra gente e la nostra dirigenza comincia a vedere quello che possiamo fare. Mi spiace perché avremmo meritato sicuramente i tre punti. Vedere i giocatori dispiaciuti mi rammarica, ma sono molto orgoglioso di loro".

Se questa è una squadra che forse si sta finalmente ritrovando. "Mi sembra di essere tornato alle partite di Sassuolo e Lazio, in cui sentivo che stessimo sulla strada giusta. Mi auguro sinceramente che questa sia la svolta. Io li vedo allenarsi, speravo si prendessero queste soddisfazioni. Noi se giochiamo così ci prenderemo la classifica che meritiamo. Poi ho messo tanti attaccanti perché andare a giocare in uno contro uno era rischioso. Oggi vorrei spendere una parola per la vecchia guardia: mi auguro che i giovani che abbiamo prendano esempio da loro. Hanno dato una risposta, di tenere alla Salernitana. Spero che siano un esempio per tutti".

Su cosa si aspettava. "Alla vigilia avrei firmato per un pareggio col Milan, ma dopo Bergamo avevo grande fiducia. Ho dovuto fare un triplo cambio per infortuni di Pirola e Mazzocchi, che mi aveva chiesto il cambio. Un po' di rammarico c'è ma sono davvero contento della prestazione".

"Per arrivare alla perfezione, dovevamo fare meglio qualche ripartenza. Questi giocatori però cresceranno, sono appena arrivati. Poi quando se ne va qualcuno dispiace sempre. Con De Sanctis c'era un ottimo rapporto. È stata presa questa decisione e si va avanti. Sabatini non lo conosco direttamente ma sappiamo benissimo quello che ha fatto qua. Sono sicuro che con questo atteggiamento ci salveremo"