Salernitana-Inzaghi, Sabatini: "Non è una mia scelta ma parlerà il campo" Le parole del neo direttore generale: "Gli auguro fortemente che mi obblighi a tenerlo"

Walter Sabatini ha precisato in più di una circostanza che Filippo Inzaghi "non è in discussione". Ma il suo futuro a Salerno dipenderà comunque dai risultati. Lo ha detto senza troppi giri di parole il neo direttore generale della Salernitana che da martedì inizierà ad osservare da vicino il lavoro sul campo della squadra. "Inzaghi vediamo che tipo di redditività avrà. Certamente è un uomo che intende il calcio in modo esuberante e mi piace", ha sottolineato Sabatini. "È un tipo combattivo e gli faccio i miei migliori auguri, non dovrei dire altro. E ovviamente ci parlerò e cercherò di capire le sue reali motivazioni e i suoi reali mezzi per lottare e raggiungere l'obiettivo. Sul fatto che lui non sia una mia scelta non vorrei che fosse una condanna. Non sono così... cane... da condannare una persona perché non è una mia scelta. Però, sono costretto a dirlo. Quindi, in qualche misura sono leggermente condizionato nei suoi confronti, ma non tanto da volerlo fuori, anzi. Gli auguro fortemente che mi obblighi a tenerlo".