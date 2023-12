Salernitana, la Premier mette gli occhi sui gioielli granata Sabatini deve delineare la strategia per risanare i conti e rinforzare la rosa

Il mercato partirà ufficialmente tra una settimana ma le grandi manovre sono già partite. Tante società hanno sfruttato l'ultimo week-end calcistico per visionare da vicino i possibili obiettivi in vista di gennaio. Tra queste c'è il Newcastle, club inglese di Premier League che venerdì ha mandato i suoi osservatori all'Arechi per vedere da vicino i gioielli della Salernitana.

In particolare gli emissari del club inglese hanno stilato un'accurata relazione su Dia, Coulibaly e Pirola, tre profili che hanno catturato l'occhio di numerose società e che potrebbero essere protagonisti del mercato di gennaio. Il principale candidato a salutare Salerno, come è noto, è Dia, per il quale la Salernitana ha fissato a 22 milioni il prezzo della clausola rescissoria. Il calciatore spinge per andare a giocare in Premier League e, dopo la querelle estiva, potrebbe essere accontentato. Da verificare, invece, le posizioni di Coulibaly e Pirola per i quali la Salernitana potrebbe cedere soltanto di fronte ad offerte irrinunciabili. Il club granata, infatti, ha necessità di far cassa per rimettere in ordine i conti e, al tempo stesso, rinforzare la rosa per provare a centrare la salvezza. Sabatini ha sfruttato le festività natalizie per studiare a fondo la situazione e già nelle prossime ore inizierà a stilare la strategia da mettere in campo per la sua Salernitana.