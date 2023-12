Mercato Salernitana: il Toro su Bradaric, piacciono Soppy e Radonjic Sabatini sta delineando la strategia per rinforzare la rosa e mettere i conti in ordine

Il mercato della Salernitana sarà un'autentica partita a scacchi. Walter Sabatini ha bisogno prima di cedere per poter ricavare le risorse da reinvestire in entrata. L'operazione più importante è sicuramente quella di Dia: l'eventuale cessione dell'attaccante senegalese porterebbe nelle casse del club almeno 20 milioni di euro che garantirebbero una boccata d'ossigeno. Ma l'infortunio del calciatore rischia di complicare il tutto. Sabatini, pertanto, sta studiando anche soluzioni alternative che potrebbero consentire alla Salernitana o di far cassa o di ottenere pedine di scambio utili per il progetto granata. Il Torino, ad esempio, ha chiesto informazioni per Bradaric, esterno croato che nella scorsa estate fu acquistato per 5 milioni di euro.

I piemontesi hanno in rosa due calciatori che potrebbero interessare alla Salernitana: il primo è Soppy, esterno di proprietà dell'Atalanta che potrebbe interrompere anzitempo la sua esperienza al Toro. Il 21enne francese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Mazzocchi che resta nel mirino del Napoli, anche se la distanza tra le due società campane resta al momento considerevole. Il Torino, inoltre, ha in uscita anche Radonjic, ala sinistra che ha collezionato 10 presenze e 3 gol con i granata del Nord, due dei quali messi a segno proprio all'Arechi. Sabatini ha preso nota e, per il momento, resta alla finestra. Ma l'idea resta in piedi e nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto.