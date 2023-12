Salernitana, prende quota un ex Lazio per il ruolo di direttore sportivo E' un fedelissimo di Sabatini che lo portò in biancoceleste nel 2007

Potrebbe presto arricchirsi lo staff dirigenziale della Salernitana. Dopo l'arrivo di Walter Sabatini nel ruolo di direttore generale, la società sta valutando la possibilità di ingaggiare anche un direttore sportivo che possa supportare l'attività del dg. "Ne parlerò con il presidente, voglio prima rendermi conto della situazione", aveva detto in conferenza stampa Sabatini, lasciando aperto più di uno spiraglio all'ipotesi. In principio il presidente granata aveva immaginato di confermare nel ruolo Morgan De Sanctis che, tuttavia, sin dal principio aveva declinato la proposta. In queste ore, quindi, si sta valutando il profilo di Aleksandar Kolarov, ex calciatore che nel 2007 fu portato alla Lazio proprio da Walter Sabatini. Il dirigente umbro lo acquistò dall'Ofk Belgrado per 800mila euro, per poi rivenderlo al Machester City per 18 milioni di euro. Sabatini vanta un rapporto forte con l'ex centrocampista che ad aprile scorso ha ottenuto l'abilitazione di direttore sportivo. E tra i docenti del corso, Kolarov, ha avuto proprio Sabatini che ora sta pensando a lui nel ruolo di direttore sportivo della Salernitana.