Verona-Salernitana, arbitra Mariani: i precedenti con il fischietto di Aprilia Nel primo incrocio ci furono tre espulsioni per granata

Hellas Verona – Salernitana, in programma sabato 30 dicembre alle ore 18:00 sarà diretta da Maurizio Mariani di Aprilia. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Valerio Colarossi (sezione di Roma 2) e Francesca Di Monte (sezione di Chieti). Il quarto uomo sarà Alberto Santoro della sezione di Messina. Poi, in cabina al Var, ci sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1. Assistente al Var Orlando Pagnotta (sezione di Nocera Inferiore).

Verona-Salernitana, i precedenti dei granata con l'arbitro Mariani

Il primo incrocio ufficiale tra il fischietto di Aprilia e i granata risale al lontano 2010. In quell'anno la Salernitana militava in Serie C. Mariani diresse un Cremonese-Salernitana terminato poi per 1-1. Un risultato "ordinario" ma che fu condito da ben 3 espulsioni per la Salernitana, con rossi diretti per Montervino e Pestrin e il doppio giallo per Peccarisi. La Salernitana chiuse il match in otto uomini contro gli undici della Cremonese ma riuscì a mantenere il pareggio.

Da allora, per oltre 10 anni le strade di Mariani e della Salernitana non tornano ad incrociarsi. Fino al 2021-2022, stagione della miracolosa permanenza in serie A. In quell'anno, Mariani ha diretto tre gare dei granata: due vittorie (1-0 contro il Genoa e 2-1 contro il Venezia) e sconfitta - roboante - rimediata contro l'Inter. In tutti e tre i casi, Mariani ha diretto le gare tra le mura amiche della Salernitana.

I precedenti della Salernitana con l'arbitro Mariani

Serie A (stagione 2021/2022) 05.05.2022: Salernitana-Venezia 2-1

Serie A (stagione 2021/2022) 17.12.2021: Salernitana-Inter 0-5

Serie A (stagione 2021/2022) 02.10.2021: Salernitana-Genoa 1-0

Serie C1/A ((stagione 2010/2011) 31.10.2010 Cremonese-Salernitana 1-1