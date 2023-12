Salernitana, domani sfida salvezza a Verona: Inzaghi pensa al jolly Simy In difesa Gyomber potrebbe spuntarla su Pirola

Pippo Inzaghi è pronto a giocarsi la carta Simy per provare ad espugnare il “Bentegodi” di Verona. Senza Dia, infortunato ma comunque convocato dal suo Senegal per la Coppa d'Africa, il tecnico della Salernitana sta pensando di dare fiducia all'attaccante nigeriano che ha disputato l'ultima da titolare in magia granata circa due anni fa. Inzaghi, tuttavia, in conferenza stampa ha lodato l'ex calciatore del Crotone che in settimana ha catturato l'occhio dell'allenatore. Probabile, dunque, che Simy possa essere preferito ad Ikwuemesi che, nonostante l'impegno, è apparso ancora troppo poco incisivo sotto porta. A supporto della prima punta giocheranno sicuramente Tchaouna e Candreva che contro il Milan hanno dimostrato di avere una buona intesa. Certi di una maglia anche Coulibaly e Kastanos a centrocampo, mentre Legowski e Maggiore si contenderanno l'altra. Un solo dubbio anche in difesa: Mazzocchi e Bradaric agiranno sulle corsie esterne, mentre uno tra Gyomber e Pirola farà coppia al centro con Fazio. Inzaghi ci sta pensando e deciderà soltanto nelle ore antecedenti la sfida del “Bentegodi”.