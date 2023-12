Verona-Salernitana 0-1, Baroni: "È mancata serenità. Partita era in equilibrio" Il tecnico dei veneti: “Ora dobbiamo lavorare per rialzarci subito”

Al Bentegodi nel match salvezza di oggi la spunta la Salernitana, grazie ad una straordinaria prova corale. A Verona, in una fredda serata invernale, finirà 0-1 grazie al gran gol di Tchaouna, MVP del match. Mister Baroni si presenta ai microfoni di DAZN in post-partita decisamente crucciato per il risultato della sua squadra.

Per Baroni, il match era in equilibrio

Cosa è piaciuto di meno. "C'era molta tensione, abbiamo fatto tanti errori tecnici. È una partita che era in equilibrio. Abbiamo commesso un errore sul gol. Non è stato facile, non siamo stati lucidi, forse quello è mancato. Ma ci può stare, la squadra ha speso tantissimo dal punto di vista nervoso. In questi casi quando non la puoi vincere, almeno devi cercare di non perdere".

Cosa è mancato. "Nel vedere la partita ho visto poca serenità. Abbiamo subito mentalmente e questo ci ha portati ad essere contratti e sporcare un po' troppi palloni. Questo comporta che fai una partita di questo livello, di questa importanza, devi cercare di non sbagliare. La squadra però è viva, c'è, ora dobbiamo rimetterci subito in carreggiata con la testa alle prossime partite".

Sul gol di Tchaouna. "Il gol era evitabile, avevamo perso il pallone e si poteva fare meglio in transizione. Ma ripeto, la squadra ha speso tanto, ha dato tanto. Mi dispiace perché dal punto di vista nervoso e mentale, anche se dopo il gol subito abbiamo fatto tanto. Non abbiamo avuto fortuna. Ora, testa alta, e a lavorare per le prossime gare".