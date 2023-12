Salernitana, Iervolino esulta da New York: «Complimenti, ora avanti tutta» Il presidente: «NewYork si tinge di granata, vittoria importante»

Due stagioni fa, a pochi giorni di distanza dal suo insediamento alla presidenza della Salernitana, Danilo Iervolino salutò la vittoria di Verona, pubblicando una foto della sua famiglia in maglia granata dinanzi alla tv. A quasi due anni di distanza da quel blitz - conquistato ancor prima della rivoluzione di mercato targata Walter Sabatini -, l'imprenditore di Palma Campania ha salutato nuovamente con un post social il successo di Verona. Iervolino è in vacanza negli Stati Uniti e nelle scorse ore ha fatto tappa anche alla pizzeria San Matteo, il locale di Ciro Casella che è un punto di riferimento per i salernitani che vivono nella Grande Mela e per quelli che si recano negli States per le vacanze. È stato così anche per Iervolino che già in passato c'era stato. Una visita che ha portato fortuna alla Salernitana. «NewYork si tinge di granata, vittoria importante! Complimenti ragazzi.

Avanti tutta ed auguri di uno splendido 2024», il messaggio postato sui social dal presidente Danilo Iervolino che, dopo le bordate delle scorse settimane, ha voluto lanciare un messaggio alla squadra, tornata ad essere battagliera e pronta a lottare per la salvezza.