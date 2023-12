Salernitana, ripresa la preparazione: da verificare Pirola e Kastanos Si teme un lungo stop per il difensore, domani giornata di riposo per i granata

Dopo il blitz di Verona, stamane la Salernitana è subito tornata in campo per iniziare a preparare la doppia sfida contro la Juventus. Il nuovo anno, infatti, si aprirà con due partite ravvicinate contro la Vecchia Signora: il 4 gennaio a Torino per la Coppa Italia ed il 7 gennaio all'Arechi per il campionato. I granata sperano di dare continuità ai due risultati positivi conquistati nelle ultime due uscite ma è chiaro che Inzaghi dovrà anche riuscire a gestire il gruppo. Alla ripresa, infatti, dovranno essere monitorate le condizioni di Pirola e Kastanos, entrambi usciti per infortunio. Il primo ha alzato bandiera bianca dopo soli tre minuti di gioco a causa di un problema muscolare che potrebbe tenerlo ai box per diverse settimane; il secondo, invece, ha lamentato qualche acciacco che dovrà essere verificato dallo staff medico. La speranza di Inzaghi è che non sia nulla di grave, anche perché la Salernitana si appresta a salutare anche Dia (che è pure infortunato), Coulibaly e Cabral che prenderanno parte alla Coppa d'Africa con Senegal, Mali e Capo Verde. Domani il gruppo beneficerà di un giorno di riposo. La preparazione riprenderà martedì.