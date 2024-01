Salernitana, relax a Capodanno: da domani parte la (doppia) missione Juventus In tre giorni gli uomini di Inzaghi affronteranno due volte la Vecchia Signora

Capodanno di riposo per la Salernitana che, dopo il successo di Verona, ha beneficiato di un giorno di relax per trascorrere la festività in famiglia. Da domani i granata torneranno a lavorare per preparare la doppia sfida contro la Juventus: giovedì sera il cavalluccio marino sarà impegnato allo Stadium per gli ottavi di Coppa Italia; domenica alle 18 i granata ospiteranno i bianconeri per l'ultimo turno del girone d'andata. Inzaghi vuole dare continuità agli ultimi risultati e, pur dovendo gestire le risorse, proverà ad ottenere il massimo. Probabile che in Coppa Italia il tecnico dia più spazio a quei calciatori che hanno giocato meno, anche per raccogliere indicazioni in chiave mercato. Alla ripresa, però, il tecnico dovrà verificare anche la situazione legata all'infermeria. Preoccupa il problema accusato a Verona da Pirola: il difensore è uscito dopo soli 3' per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Si teme uno stiramento al flessore per il difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Se la diagnosi sarà confermata dagli esami strumentali, il capitano dell'Under 21 rischia uno stop di almeno un mese. Lo staff medico, inoltre, dovrà valutare anche l'entità del problema accusato da Kastanos: il cipriota, tra i migliori anche a Verona, aveva chiesto il cambio per un dolore al polpaccio. Quasi sicuramente sarà risparmiato in Coppa Italia, nella speranza di recuperarlo per il match di campionato.