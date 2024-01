Salernitana, alle 22.30 su Ottochannel appuntamento con Granatissimi Focus sulla corsa salvezza, sulla doppia sfida con la Juventus e sulle ultime di mercato

Come ogni martedì su Ottochannel (canale 16) c'è Granatissimi, la trasmissione di approfondimento dedicata alla Salernitana. Questa sera (martedì 2 gennaio) la puntata andrà in onda - eccezionalemente - a partire dalle 22.30. In primo piano il successo conquistato dal cavalluccio marino a Verona che ha riaperto la corsa salvezza dei granata. Ma spazio anche al percorso di avvicinamento alla doppia sfida contro la Juventus tra Coppa Italia e campionato. Non mancherà un'ampia parentesi di mercato, con le ultimissime sulle strategie del club granata. In studio con Carla Polverino ci saranno Tommaso D'Angelo, Enrico Scapaticci e Sabato Romeo, mentre in collegamento Skype ci sarà Peppe Iannicelli.

Come sempre non mancherà il contatto diretto con i telespettatori. Per intervenire in trasmissione basterà chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà, inoltre, possibile interagire anche tramite sms e whatsapp al numero 342/8725223. Una puntata da non perdere!