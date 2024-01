Salernitana, addio Mazzocchi: vestirà la maglia del Napoli Nelle prossime ore l'esterno sosterrà le visite mediche. Sabatini valuta Sernicola come alternativa

Pasquale Mazzocchi indosserà la maglia della squadra della sua città ed il 14 gennaio sarà avversario nel derby del "Maradona". Salernitana e Napoli hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento in azzurro dell'esterno di Barra. Ai granata andranno circa 3 milioni di euro, cifra che consentirà alla società del presidente Danilo Iervolino di realizzare comunque una notevole plusvalenza. Mazzocchi era stato ingaggiato a gennaio 2022 dal Venezia per un milione di euro. Dopo due stagioni in granata, nel corso delle quali ha ottenuto anche la convocazione in Nazionale, la Salernitana potrà mettere a bilancio circa 2 milioni di utile. Walter Sabatini - che lo portò a Salerno due stagioni fa - nel giorno della sua presentazione era stato chiaro. "Se il Napoli vuole Mazzocchi deve presentare un'offerta adeguata", aveva detto l'esperto dirigente. Parole che hanno sortito gli effetti sperati: rispetto alla prima offerta (un milione e mezzo circa), la società azzurra ha raddoppiato.

Mazzocchi, assistito dal procuratore Luigi Lauro, nel pomeriggio ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy per salutare staff tecnico e compagni. Prima di abbandonare il centro sportivo di Pontecagnano Faiano si è fermato con un tifoso per una foto. Già domani è atteso a Napoli per le visite mediche. Ora il direttore generale della Salernitana è già al lavoro per individuare una valida alternativa. Leonardo Sernicola della Cremonese è uno dei profili cerchiati in rosso. Il 26enne - che può giocare sia a destra che a sinistra - ha collezionato 18 presenze con i grigiorossi, trovando anche un gol e 4 assist. Lo scorso anno ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 2 reti e servendo 2 assist nel campionato di serie A.