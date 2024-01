Salernitana, tegola Pirola: sarà ai box per almeno un mese Ai box anche Kastanos che salterà sicuramente la doppia sfida contro la Juventus

Tegola sulla Salernitana che, in un momento cruciale della stagione, perde Lorenzo Pirola per almeno un mese. Il difensore, uscito a Verona al 3' del primo tempo, ha riportato una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale sinistro. Un problema che lo terrà ai box per almeno un mese.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Lorenzo Pirola si è sottoposto a indagini diagnostiche presso il Centro Polidiagnostico Check Up che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il suo programma fisioterapico", il comunicato diffuso dalla Salernitana.

Salterà la sfida con la Juventus anche Grigoris Kastanos: la società non ha reso noto l'entità dell'infortunio subito dal cipriota che, tuttavia, rischia di saltare le prossime due partite di campionato. Due regole per il direttore generale Walter Sabatini che, tra infortuni, Coppa d'Africa e mercato dovrà dare subito l'accelerata alle operazioni in entrata della Salernitana.