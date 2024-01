Juventus-Salernitana, Inzaghi ne convoca 21: in lista anche due Primavera Out anche Bohinen per un affaticamento muscolare

Sono 21 i calciatori convocati da Pippo Inzaghi per il match di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico alla vigilia ha perso anche Bohinen, ai box per un affaticamento muscolare. Non risulta convocato nemmeno Candreva, preservato per la Coppa Italia. Assenze che si aggiungono a quelle di Ochoa, Pirola, Kastanos (infortunati), Cabral, Dia e Coulibaly (convocati per la Coppa d'Africa). Inzaghi ha portato a Torino anche i Primavera Elia (difensore) e Borrelli (centrocampista), oltre ai giovanissimi Allocca e Sfait. In lista si rivede anche Stewart, escluso dall'elenco del campionato ma disponibile per la Coppa Italia.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Juventus e Salernitana.

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Elia, Fazio, Gyomber, Lovato, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Borrelli, Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.