Inzaghi: "Costretto a cambiare tanto, brutta sconfitta ma l'Arechi ci aiuterà" L'allenatore granata dopo la pesante débacle all'Allianz guarda già alla partita di domenica

"Sono stato costretto a cambiare tantissimo, era davvero difficile resistere stasera". Filippo Inzaghi, ai microfoni di Mediaset nel post gara dopo il 6-1 rimediato all'Allianz, non nasconde le difficoltà: "Veniamo da un periodo bellissimo in campionato, non dobbiamo farci scoraggiare. A centrocampo eravamo falcidiati, non ho voluto rischiare Maggiore. Ho dovuto fare anche sostituzione forzate", ha detto il mister granata.

Inzaghi invita l'ambiente a non abbattersi: "La sconfitta è senz'altro brutta, ma domenica davanti ad un pubblico strepitoso sarà diverso. E poi rientreranno Fazio, Candreva che per noi sono fondamentali".

L'allenatore ha ricordato che le tante assenze lo hanno costretto anche a cambiare sistema di gioco. "Se la Juve è quella vista stasera - avverte Inzaghi - dobbiamo fare la partita perfetta come contro il Milan".