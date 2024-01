Salernitana, asse di mercato con l'Atalanta: spunta anche Palomino Con la Dea si discute pure di Zortea e Soppy. Idee Nicolussi Caviglia e Bonazzoli

La Salernitana pensa a Josè Luis Palomino per rinforzare la retroguardia. La notizia è stata rilanciata da Sky Sport. Il dg Walter Sabatini ne ha parlato con l'Atalanta che non dovrebbe avere molte difficoltà a lasciar partire il calciatore che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio alla corte di Gian Piero Gasperini. Palomino, infatti, ha collezionato appena due minuti in campionato, anche a causa di un infortunio muscolare che ne ha condizionato il rendimento per tutto il girone d'andata. La Salernitana, come fatto in passato già con Fazio, ha pensato al 34enne per garantire centimetri ed esperienza al pacchetto arretrato. Palomino vanta 223 presenze in serie A con la maglia della Dea, con la quale ha messo a segno anche 9 reti.

Ma il nome dell'argentino non è l'unico annotato da Sabatini che sta portando avanti diverse operazioni in gran segreto. Il dg sta provando a sfruttare i buoni rapporti con l'Atalanta, club con il quale si sta discutendo anche dell'esterno Nadir Zortea e del centrocampista Brandon Soppy. Il primo, che è stato già protagonista a Salerno nell'anno della storica salvezza, potrebbe rappresentare l'erede di Pasquale Mazzocchi; il secondo, invece, sta trovando poco spazio a Torino e dovrebbe interrompere anzitempo la sua esperienza in Piemonte. Per la mediana, però, la Salernitana tiene sempre in caldo la pista Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista della Juventus, tra l'altro, è assistito da Tullio Tinti, procuratore che cura gli interessi anche di Zortea e di Federico Bonazzoli, altro calciatore che potrebbe tornare ad indossare la maglia granata in questo mercato invernale.