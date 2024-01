Salernitana, Sabatini fa tappa in città alla vigilia del match con la Juventus Inzaghi spera di recuperare almeno Bohinen e Martegani che sono in dubbio per domani

Salvo sorprese, Walter Sabatini oggi farà tappa a Salerno per assistere alla seduta di rifinitura della Salernitana in vista del match di domani contro la Juventus. Il direttore generale, dopo essersi (ri)presentato alla città lo scorso 23 dicembre, non aveva fatto più ritorno a Salerno per via di una fastidiosa influenza. Tuttavia aveva parlato in video conferenza alla squadra alla vigilia del match vinto a Verona. Oggi potrebbe esserci un nuovo confronto per sondare gli umori e trasmettere la carica ma, probabilmente, anche per strigliare il gruppo dopo la disfatta dello Stadium. L'arrivo in città di Sabatini, inoltre, potrebbe essere propedeutico a diramare alcune questioni di mercato e, in particolare, delineare il futuro di quei calciatori che non rientrano nei piani della società.

Sabatini, infatti, ha necessità di sfoltire la rosa per dare l'accelerata al mercato in entrata. Nel frattempo Inzaghi affronterà la Juventus all'Arechi in una condizione difficile. Alle assenze degli infortunati Ochoa, Pirola e Kastanos e degli indisponibili Dia, Coulibaly e Cabral potrebbero aggiungersi quelle di Bohinen e Martegani: il primo, alle prese con un affaticamento muscolre, ieri ha svolto soltanto un blando allenamento; il secondo è stato fermato dall'influenza e la sua presenza all'Arechi è in forte rischio.