Salernitana-Juventus, i convocati di Inzaghi: riecco Ochoa, Martegani e Stewart Sei indisponibili per la sfida contro i bianconeri

Sono appena 20 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il match di domani contro la Juventus. Bohinen non ce la fa e si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili già composta da Pirola, Kastanos, Coulibaly, Dia e Cabral. Torna in lista, invece, Ochoa che andrà in panchina. Recupera in extremis anche Martegani che potrebbe avere spazio a partita in corso. Tra i convocati anche Stewart. Probabile, vista la situazione, il passaggio al 4-4-2 con l'impiego della coppia Simy-Ikwuemesi dal 1'. Uomini contati a centrocampo dove Martegani e Sfait sono le uniche alternative.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Juventus.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna