Salernitana, Arechi da 30mila per tentare lo sgambetto alla Juventus Granata in emergenza, il tecnico si affida al 4-4-2: le probabili formazioni

Pippo Inzaghi questa sera, in un Arechi da 30mila spettatori, spera di vedere in campo “una Salernitana da battaglia” per tenere testa alla Juventus e chiudere al meglio il girone d'andata. Il tecnico dei campani ha suonato la carica, nella speranza di riuscire a trasmettere le motivazioni giuste ai suoi calciatori. “Veniamo da quattro punti nelle ultime due di campionato e tutto questo deve darci coraggio ed entusiasmo”, ha detto l'allenatore del cavalluccio marino che punta molto sulla spinta del pubblico per provare l'impresa. I granata, tuttavia, dovranno fare i conti con l'emergenza: Bohinen non ha recuperato e sarà indisponibile al pari di Pirola, Kastanos, Coulibaly, Dia e Cabral. Tra i convocati, però, rientrano Ochoa e Martegani. Assenze pesanti anche sul fronte bianconero: Allegri, oltre allo squalificato Locatelli, dovrà fare a meno di Cambiaso, bloccato dalla febbre, e Chiesa, fermato da una distorsione al ginocchio.

Inzaghi, viste le poche alternative in mediana, potrebbe affidarsi al 4-4-2, schierando in avanti la coppia Ikwuemesi-Simy. Certo anche l'impiego di Fazio in difesa e Candreva a centrocampo, due veterani a cui spetterà il compito di prendere per mano la Salernitana. “Domani mattina farò le ultime valutazioni per decidere gli uomini migliori da mandare in campo”, ha spiegato Inzaghi che, tuttavia, è convinto di poter fare una grande partita. “Questa - ha detto l'allenatore dei granata - è una di quelle sfide che si preparano da sole. Con la spinta del nostro pubblico possiamo sovvertire ogni pronostico”.

SALERNITANA-JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Candreva, Legowski, Maggiore, Tchaouna; Simy, Ikwuemesi. A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Sfait, Botheim, Martegani, Stewart. Allenatore: F. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti, Nonge, Iling-Junior, Milik. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata - assistenti: Imperiale e Bresmes - IV uomo: Di Marco - Var: Valeri/ Avar: Dionisi