Salernitana-Juventus 1-2, Fazio: «Dovevamo essere più furbi, siamo in pochi» Il capitano granata: «Stiamo dimostrando che è la strada giusta per la salvezza»

«Sul gol di Vlahovic non potevamo fare di più. Danilo ha messo un gran cross e Vlahovic fa un grande stacco. Forse potevamo essere un po’ più furbi: sei in dieci uomini, devi gestire il pallone diversamente e magari essere meno pigro». Lo ha detto Federico Fazio ai microfoni di Dazn al termine di Salernitana-Juventus 1-2. «Siamo a ranghi ridottissimi, siamo davvero in pochi e questo fa la differenza. L’espulsione di Maggiore ha cambiato tutto, ci ha messo in grande difficoltà. Però stiamo dimostrando che la strada è quella giusta: lo abbiamo dimostrato con Milan e Verona. Sabatini? Lui mi ha portato qua ed è per questo che sono qui. Senza la sua chiamata non sarei mai venuto a Salerno. Sta lavorando tanto e abbiamo bisogno di calciatori e della sua esperienza. Ci potrà aiutare».