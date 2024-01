Salernitana, Sabatini: «Ho subito un intervento, presto sarò a Salerno» Il direttore generale: «So che ce la faremo e insieme ci salveremo»

Walter Sabatini non era sugli spalti dell'Arechi per Salernitana-Juventus. Un'assenza "giustificata" con un messaggio pubblicato sui social a pochi minuti dal fischio d'inizio. Il dirigente granata, infatti, ha dovuto fare i conti con un piccolo imprevisto che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento.

«Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perchè ho subito un' infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico, ora è tutto alle mie spalle anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perchè so che loro hanno bisogno di me ed io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo», ha spiegato Sabatini Che ha rassicurato tutti. «Sarò presto con voi in un momento difficile, ma so che ce la faremo e insieme salveremo la Salernitana giocandoci il nostro 5%», ha spiegato Sabatini che, seppur a distanza, proverà a dare l'accelerata al mercato della Salernitana per garantirle rinforzi già in vista del derby di sabato a Napoli.