Salernitana, anche i tifosi alzano la voce: "Vogliamo salvarci sul campo" Il Centro di Coordinamento tuona: "Nessuno può e deve condizionare il nostro cammino"

Gli episodi arbitrali avvenuti nel corso di Salernitana-Juventus hanno fatto esplodere la rabbia della società granata. L'amministratore delegato Maurizio Milan, sostituendo in conferenza stampa Pippo Inzaghi, ha detto chiaramente che la Salernitana porterà gli episodi sui tavoli competenti. Rispetto chiesto a gran voce anche dalla tifoseria che ha parlato di partite "condizionate e viziate dagli arbitri designati a dirigere le gare della Salernitana".

“Ne abbiamo le tasche piene - scrive il Direttivo del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs - di arbitri scadenti o addirittura peggio. Quì non si tratta di piangersi addosso o di recriminare in modo sistematico come fanno altre società ed altre tifoserie, quì abbiamo una realtà che è sotto gli occhi di tutti e che è certificata dalle tante moviole cui è possibile assistere in tv nel post partita. Dall’inizio del campionato abbiamo subìto decisioni arbitrali assurde e ingiuste. Anche l’arbitro di ieri sera ha condizionato pesantemente il risultato finale, agevolando la vittoria della Juventus. Non solo il doppio giallo a Maggiore, ma anche una serie di falli subiti dai nostri calciatori che avrebbero meritato nient’altro che la giusta applicazione del regolamento. Ha fatto benissimo l’ad Milan a scendere in sala stampa ed a denunciare questo reiterato modus operandi della classe arbitrale nei confronti della Salernitana. Saremo accanto alla società in ogni iniziativa intenda intraprendere per tutelare la Salernitana. La nostra corsa salvezza - seppur legata ad un 5% di chances, come ripete il nostro direttore generale Sabatini - deve svolgersi in modo corretto e trasparente. Vogliamo salvarci sul campo e nessuno, in modo sleale, può condizionare il nostro cammino”.