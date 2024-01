Mercato Salernitana: sprint per Palomino, Adopo e Bonazzoli Per l’esterno è corsa a tre tra Zortea, Sernicola e Faraoni

Walter Sabatini da Roma ha chiarito che la sua assenza in città è dovuta ad un problema fisico che lo ha costretto ad operarsi. Ma il dirigente granata in queste ore sta provando a stringere il cerchio per garantire qualche rinforzo ad Inzaghi già in vista del derby di sabato al “Maradona” dove mancherà per squalifica anche Maggiore.

L'asse con l'Atalanta resta molto caldo e potrebbe garantire più di un innesto. Sabatini sta spingendo per Palomino ed Adopo: il difensore è in scadenza di contratto con la Dea e dovrebbe trasferirsi a Salerno a titolo definitivo; con il centrocampista, invece, si sta ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Per il ruolo di esterno, inoltre, Sabatini non molla la presa per Zorta ma tiene calda anche la pista che porta a Sernicola della Cremonese. La società lombarda, al momento, non sembra intenzionata a cedere il calciatore che, dal canto suo, vorrebbe tornare in serie A. Sabatini, però, ha sondato il terreno anche per Faraoni, in uscita da Verona è conteso anche dalla Fiorentina. Con i gialloblù è già stato intavolato il discorso per il ritorno a Salerno di Bonazzoli che potrebbe tornare a indossare la maglia della Salernitana già sabato al "Maradona" dove due anni fa trovò anche la rete del momentaneo 1-1. Il mercato, dunque, è entrato nella fase calda e potrebbe presto regalare qualche novità ai tifosi della Salernitana. Domani, intanto, è previsto a Roma un incontro tra Iervolino, Milan e Inzaghi che potrebbe risultare molto indicativo in chiave mercato.