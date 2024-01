Salernitana, pranzo di mercato a Salerno tra Iervolino, Sabatini e Inzaghi Si prova ad accelerare per Palomino e Bonazzoli, non convince la pista Adopo

È durato circa due ore il summit di mercato organizzato dai dirigenti della Salernitana per fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita. In un noto albergo della zona orientale si sono incontrati il presidente Danilo Iervolino, l’amministratore delegato Maurizio Milan, il dg Walter Sabatini e il tecnico Pippo Inzaghi. Le parti hanno pranzato insieme, discutendo dei profili individuati da Sabatini per rinforzare la rosa e del budget che potrà essere investito sul mercato. Le trattative con Palomino e Bonazzoli sono a buon punto, meno quella per l’arrivo di Adopo che non avrebbe convinto a pieno la società. Il pranzo a base di mercato è stato anche l’occasione per parlare di Dia, calciatore che si appresta a lasciare il ritiro del Senegal per via dell’infortunio subito durante il match contro il Milan. Proprio la mancata partecipazione alla Coppa d’Africa potrebbe agevolare la Salernitana che sta lavorando per cedere l’attaccante. Sabatini proverà ad accelerare le operazioni già nelle prossime ore, al fine di garantire alla Salernitana rinforzi già per il derby di sabato. Inzaghi, intorno alle 14.40, è stato il primo a lasciare l’albergo per raggiungere il Mary Rosy. A seguire è toccato al presidente Danilo Iervolino, all’ad Maurizio Milan e al dg Walter Sabatini che ha raggiunto il centro sportivo insieme al figlio Santiago e al collaboratore Pietro Bergamini. Il dg, dopo aver incontrato la squadra, ha preso subito possesso del suo ufficio per provare a dare un’accelerata al mercato della Salernitana.