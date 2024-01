FOTO. Salernitana, Sabatini tiene a rapporto la squadra al Mary Rosy Anche Iervolino ha fatto tappa al centro sportivo per incontrare i calciatori

I calciatori della Salernitana hanno salutato con un fragoroso applauso il ritorno in città di Walter Sabatini. Il direttore generale granata, dopo aver pranzato con il presidente Danilo Iervolino, l'ad Maurizio Milan e l'allenatore Pippo Inzaghi, ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy. Per l'occasione la società ha modificato l'ufficio modulare, tornato a livello del campo e ribattezzato l’Agorà del calcio. I calciatori alla spicciolata hanno salutato Sabatini, prima di radunarsi dinanzi al suo ufficio per ascoltare le sue parole. Il dirigente, infatti, dopo aver incontrato "virtualmente" la squadra, ha voluto far sentire la propria vicinanza. Al fianco del direttore generale c'era la società al gran completo, a cominciare dal presidente Danilo Iervolino che ha trascorso qualche ora a Salerno per programmare il prossimo futuro. Ora la missione del 5% è ufficialmente partita: Sabatini ha suonato la carica in vista del derby del "Maradona", partita molto sentita dai tifosi e per la quale proverà a garantire già qualche rinforzo che possa far diventare meno acuta l'emergenza.