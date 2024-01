Mercato Salernitana, Sabatini pensa a Basic per il centrocampo Il dg proverà a garantire qualche innesto per il derby ma, per il momento, tutto resta in stand by

Dopo aver incontrato presidente, allenatore e squadra, Walter Sabatini è tornato a Roma per provare a far decollare il mercato della Salernitana. Il direttore generale ha fretta di garantire qualche innesto a Pippo Inzaghi, in modo da consentigli di presentarsi al “Maradona” con un organico più adeguato. "Impresa" che a tre giorni dal match appare difficile ma per la quale si sta lavorando.

Il primo rinforzo dovrebbe essere Palomino: sia il calciatore (convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma stasera) che l'Atalanta hanno dato il via libera al passaggio in granata, per il quale si stanno limando gli ultimi dettagli tra le società. L'idea di Sabatini, infatti, è di rinforzare la retroguardia con un tassello di esperienza che, come fatto con Fazio due anni fa, possa guidare la riscossa.

Nel summit di ieri a Salerno, inoltre, si è parlato anche di Pierozzi, esterno di proprietà della Fiorentina e nel giro dell'Under 21 azzurra. Inzaghi lo ha allenato lo scorso anno alla Reggina e sarebbe ben felice di ritrovarlo in granata. Proprio la presenza di Super Pippo a Salerno potrebbe risultare determinante per il buon esito dell'operazione. Nelle scorse ore, inoltre, la Salernitana ha chiesto alla Lazio informazioni alla Lazio per il centrocampista croato Basic. Il calciatore non rientra più nei piani della società biancoceleste ma ha richieste soprattutto dall'estero. Ieri a Formello la società ha incontrato il suo agente per provare a definire il suo futuro. La Salernitana resta alla finestra e spera ma, su richiesta di Inzaghi, ha annotato anche il nome di Majer, allenato lo scorso anno a Reggio Calabria. Resta in stand-by, invece, la trattativa con il Verona per il ritorno all'ombra dell'Arechi di Bonazzoli.