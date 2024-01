Salernitana, ufficiale l'ingaggio di Pierozzi: l'esterno pronto per il derby Sirene dalla Grecia per Palomino, Inzaghi spera di riabbracciare Majer. Interesse per Hadjam

La Salernitana batte il primo colpo di mercato in entrata. La società granata ha ufficializzato l'ingaggio di Niccolò Pierozzi, esterno classe 2001 che arriva in prestito dalla Fiorentina. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 27, sarà già a disposizione per il derby di sabato contro il Napoli. Per il momento sarà lui l'erede di Pasquale Mazzocchi sull'out di destra. Inzaghi lo ha allenato già lo scorso anno alla Reggina e crede fortemente nelle sue potenzialità. Il calciatore è arrivato in giornata a Salerno e si è già allenato con i suoi nuovi compagni di squadra.

Il mercato della Salernitana, dunque, sta entrando nella fase calda. Inzaghi ha richiesto anche il centrocampista Zan Majer, calciatore attualmente alla Cremonese ma che il tecnico ha allenato un anno fa in Calabria. La trattativa avanza e potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. Per la difesa resta vivo l'interesse per José Luis Palomino sul quale, però, si è fiondato anche l'Olympiakos. La Salernitana proverà a chiudere nelle prossime ore ma, nel frattempo, resta vigile sul mercato.

Dalla Francia, intanto, è rimbalzata la notizia di un interessamento dei granata per il ventenne francese naturalizzato argentino Jaouen Hadjam, esterno sinistro di proprietà del Nantes che può giocare anche da centrale. Nelle intenzioni di Sabatini potrebbe rappresentare il vice Bradaric.