Salernitana, Pierozzi si presenta: "Credo nella salvezza, Curva Sud super" L’esterno: “Inzaghi è stato decisivo per la scelta, voglio fare bene”

"Le prime sensazioni sono super positive, sono arrivato poco fa e mi sono subito allenato. Ho visto un gruppo concentrato e unito. Sono super felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare". Sono le prime parole pronunciate da Niccolò Pierozzi da calciatore della Salernitana. "Sono carichissimo, è un’occasione importantissima per me perché mi permette di dimostrare il mio valore dopo una prima parte in cui non ho giocato tantissimo. Voglio far bene e arrivare a giocare quante più partite possibile, iniziando già da sabato. Sono felice di ritrovare il mister, ho passato lo scorso anno una stagione molto positiva con lui ed è stato importante nella mia scelta di ritrovarlo, ci ho parlato prima di arrivare e sono molto contento".

Sulle sue caratteristiche: "Io sono un terzino offensivo, mi piace attaccare e fare la fascia su e giù. Speriamo di dare un grosso contributo alla squadra e di dimostrare il mio valore. Ci credo tanto, sono molto fiducioso, ho visto la squadra concentrata, un gruppo unito. Ci vuole tanta fiducia nei propri mezzi e cercare di fare al massimo quel che il mister ci chiede. Ho visto sui social un sacco di video della Curva Sud e una spinta così non può che far bene alla squadra. Non vedo l’ora di giocare all’Arechi e di correre sotto la Curva".