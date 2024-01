Verso il derby Napoli-Salernitana, la carica di Inzaghi: "Possiamo farcela" Conferenza pre-gara del mister: i granata alle prese con tante assenze. "Fiducioso per il mercato"

“Tutti insieme possiamo farcela”. Filippo Inzaghi sfoggia la consueta fiducia nella conferenza stampa che precede il derby di campionato contro il Napoli. Appuntamento importante anche dal punto di vista personale, dal momento che l’ex bomber taglierà il traguardo delle 300 panchine in carriera: “Sembra di aver iniziato ieri, ho i capelli bianchi ormai. Festeggiare questo traguardo in uno stadio prestigioso riempie di orgoglio, spero di regalare una bella soddisfazione ai tifosi. In queste partite ho imparato tanto”.

Inzaghi per la partita contro il Napoli si affida ai senatori granata: “Ho fatto vedere un’immagine alla squadra del gol di Vlahovic, se guardate in area di testa respinge Candreva. È un esempio. Tutta la vecchia guardia ha svoltato e ha dato l’esempio ai più giovani che hanno capito come lavora e come ci si impegna. Tutti insieme possiamo farcela”, le parole dell’allenatore.

Inevitabile un pensiero al mercato: “Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Sabatini, Milan e il presidente Iervolino. Sono uscito rinfrancato da quella riunione. Sanno quello che devono fare, non hanno bisogno dei miei consigli, penso ad allenare chi ho e a farli rendere al meglio”, ha aggiunto Inzaghi che spera di poter accogliere al più presto nuovi innesti. Dopo Pierozzi, il prossimo acquisto potrebbe arrivare dal Napoli: Zanoli è sempre più vicino.