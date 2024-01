Napoli-Salernitana, al "Maradona" il derby tra deluse: Inzaghi sogna il blitz Alle 15 il fischio d'inizio: le probabili formazioni

Allo stadio "Maradona" va in scena il derby tra deluse. Il Napoli, campione d'Italia in carica, è scivolato fuori dalla zona Europa; la Salernitana è ultima ma in netta crescita rispetto all'avvio di campionato. Va da se che la sfida in programma questo pomeriggio (ore 15) a Fuorigrotta valga molto per entrambe le squadre. Gli azzurri, reduci dal pesante ko di Torino, hanno conquistato un punto nelle ultime tre giornate, senza riuscire a segnare nemmeno un gol; i granata hanno sfiorato l'impresa contro la Juventus, ma sono usciti sconfitti allo scadere. Mazzarri, dopo una settimana di ritiro, si schiererà con il consueto 4-3-3 ma cambierà qualcosa a centrocampo e in attacco dove avranno una chance dal 1' Gaetano e Simeone. La Salernitana è in piena emergenza: Inzaghi ha soltanto due centrocampisti a disposizione ma non snaturerà l'assetto della sua squadra. Sambia agirà a centrocampo con Legowski, Pierozzi farà il suo esordio sull'out di destra mentre a sinistra giocherà Bradaric. Davanti fiducia a Simy con Candreva e Tchaouna a supporto.

NAPOLI-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Demme, Lindstrom, Zielinski, Zerbin, Raspadori. Allenatore: Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Pierozzi, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. A disposizione: Fiorillo, Costil, Bronn, Lovato, Martegani, Botheim, Stewart, Sfait, Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli - assistenti: Lo Cicero e Vecchi. IV uomo: Marchetti. Var: Di Bello - Avar: Chiffi.